Kylie Jenner Banu Alkan'a mesaj atmış! 'Yeter, kapa çeneni!'

Kylie Jenner ve Banu Alkan gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin ünlü oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürdü. "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyerek isyan eden Banu Alkan, bu kez Jenner'ın kendisine mesaj attığını iddia etti.

Alkan, kendisine DM'den (Özel mesaj) geldiğini iddia ettiği o mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Mesajlarda, "Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız" yazdığı görülüyor.

62 yaşındaki oyuncunun bir hayran sayfası, Banu Alkan'ın paylaşımlarını Kylie Jenner'a Instagram üzerinden mesaj atmıştı.

Bir süre sonra Jenner'ın o sayfanın gönderisini gördüğü öne sürülmüştü. Alkan, konuyla ilgili, "Kezban, yakalanınca korkudan DM'lere de (özel mesaj) bakıyor" paylaşımını yapmıştı.