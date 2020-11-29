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Kylie Jenner Banu Alkan'a mesaj atmış! 'Yeter, kapa çeneni!'

29.11.2020 07:40 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner Banu Alkan'a mesaj atmış! 'Yeter, kapa çeneni!'

Bomba yazışma sosyal medyayı salladı! Kylie Jenner iddiaya göre Banu Alkan'a mesaj attı. Geçtiğimiz günlerde "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyerek isyan eden Banu Alkan, bu kez Kylie Jenner'ın kendisine mesaj attığını öne sürdü.

Kylie Jenner ve Banu Alkan gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin ünlü oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürdü. "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyerek isyan eden Banu Alkan, bu kez Jenner'ın kendisine mesaj attığını iddia etti.

Alkan, kendisine DM'den (Özel mesaj) geldiğini iddia ettiği o mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Mesajlarda, "Yeter, kapa çeneni! Sen ve fanların sürekli beni etiketliyorsunuz. Eğer böyle devam ederseniz avukatımla uğraşmak zorunda kalırsınız" yazdığı görülüyor.

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62 yaşındaki oyuncunun bir hayran sayfası, Banu Alkan'ın paylaşımlarını Kylie Jenner'a Instagram üzerinden mesaj atmıştı.

Banu Alkan Kylie Jenner'ın peşini bırakmıyor! 'Korkudan mesajlara da bakıyor'Banu Alkan Kylie Jenner'ın peşini bırakmıyor! 'Korkudan mesajlara da bakıyor'

Bir süre sonra Jenner'ın o sayfanın gönderisini gördüğü öne sürülmüştü. Alkan, konuyla ilgili, "Kezban, yakalanınca korkudan DM'lere de (özel mesaj) bakıyor" paylaşımını yapmıştı.

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23 yaşındaki yıldızın, daha sonra o sayfanın Banu Alkan ile ilgili yayınladığı hikayelere de baktığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Alkan, geçtiğimiz günlerde Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” notunu eklemişti.

Banu Alkan, bir dönem giydiği yeşil elbisesinin de taklit edildiğini öne sürürek, "Kumaşlarıma kadar, seçtiğim renklere kadar kopyacı Kezban" mesajını yayınlamıştı. 62 yaşındaki Alkan, Jenner'ın leopar desen giyerek de kendisini taklit ettiğini iddia etmişti.

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