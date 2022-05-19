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Kylie Jenner cesur pozuyla dalga konusu oldu

19.05.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayatına dair iddialarla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kylie Jenner son pozlarıyla adından söz ettirdi. Doğumdan sonra verdiği kilolarda adından söz ettiren Jenner photoshop hatasıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kylie Jenner cesur pozuyla dalga konusu oldu

Kylie Jenner, sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerden biri. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve hayranlarından binlerce yorum alan Jenner, sık sık photoshop'a başvuruyor. Ürünlerinin tanıtımı için cesur pozlarını paylaşan ünlü isim takipçilerinin diline düştü.

24 yaşındaki Jenner'ın, elinde bir tutam lavantayla leylak rengi bir mayo giyerek takipçilerinin beğenisine sunduğu karelere, "Bu yeni lavanta özlü bakım ürünleri, yumuşak, beslenmiş ve pürüzsüz bir cilde kavuşurken rahatlamak için mükemmel!" diye yazdı.

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Ancak birkaç hayranı, Kylie'nin cildinin belirli bir alanda biraz fazla 'pürüzsüz' göründüğünü hemen fark etti.

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"DİZ KAPAKLARINI UNUTMUŞLAR"

Ünlü ismin boydan çekilen karelerini gören sosyal medya kullanıcıları, Jenner'ın bacaklarının yapılan fazla photoshop'tan dolayı diz kapakları yokmuş gibi göründüğünü dile getirdi.

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Takipçileri, fenomen isme, "Dizlerin nerede?", "Bu her zamanki fotoğraflarından daha da fazla photoshop'lanmış" ve "Diz kapaklarını unutmuşlar" gibi yorumlar yaptı.

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Kylie Jenner
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