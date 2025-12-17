MAGAZİN

O platform Jasmine dizisini yayından kaldırdı! RTÜK inceleme başlatmıştı

Jasmine dizisi, içerdiği tartışmalı sahneler nedeniyle RTÜK'ün radarına girdi. Aile yapısını hedef aldığı ve milli değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle inceleme başlatılan dizi, TV+ platformundan kaldırıldı.

HBO Max'in büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi Jasmine, yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle dizide yer alan müstehcen sahneler, izleyiciler tarafından büyük tepki topladı.

Bu tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizi hakkında inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK'ün yaptığı açıklamada, Jasmine'in Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikler barındırdığı belirtildi. Bu gerekçelerle dizinin incelemeye alındığı vurgulandı.

RTÜK'ün bu kararı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, dizinin kaldırılmasını desteklerken, bazı kullanıcılar ise ifade özgürlüğünün kısıtlandığını savundu.

Tartışmaların alevlenmesiyle birlikte, Jasmine'in yayınlandığı platformlardan biri olan TV+, diziyi yayından kaldırma kararı aldı.

DİZİ ANA YAYINCI HBO MAX'TA DEVAM EDİYOR

Platformdan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ana yayınca HBO MAX dizinin 2. bölümünü de yayınladı.

Öte yandan, dizide rol alan oyuncuların sessizliği de dikkat çekiyor.

Jasmine dizisi
