Mynet Trend

Kylie Jenner'dan havuz kenarında olay pozlar

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Son olarak ünlü dergi Playboy'a çıplak poz veren Kylie Jenner son olarak da Instagram'da verdiği bikinili pozlarla olay oldu.

148 milyon kişiyle Instagram'ın en popüler ünlülerinden biri olan, servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanlı Kylie Jenner son paylaşımlarıyla yine olay oldu.

Jenner hafta sonu kız kardeşi Kim Kardashian'ın doğum günü kutlamasının bir parçası olarak ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

Son günlerde sevgilisi Travis Scott ile ayrılan ve zor zamanlar geçiren Jenner arkadaşlarıyla kafasını dağıtmaya çalışıyor.

Doğum günü için havuz kenarında bir gün geçiren Jenner G-string bikinisiyle verdiği pozla dikkat çekti. Jenner pembe bikinili havuz pozlarıyla Instagram'ı yine salladı.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştuOğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu
Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Kylie Jenner havuz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acun'un saplantılı hayranı Reşat Özkan 'Onu öpmek ister misin?' sorusuna cevap verdi

Acun'un saplantılı hayranı Reşat Özkan 'Onu öpmek ister misin?' sorusuna cevap verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyaca ünlü isim Mehmetçik'e destek için Şanlıurfa'ya gitti

Dünyaca ünlü isim Mehmetçik'e destek için Şanlıurfa'ya gitti

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özoğuz'dan Tuğçe Kazaz'a sert sözler

Kazaz'a sert sözler: Yallah...

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım! "Kahvenin Hanife tonu"

Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli paylaşım!

Şeyma Subaşı, Youtube kanalı açtı! İlk videosunu yayınladı

Şeyma Subaşı'dan hayranlarına sürpriz! Böyle duyurdu

Demi Lovato'nun özel fotoğrafları sızdırıldı

Başı dertten kurtulmuyor! Çıplak pozları sızdırıldı

Şeyma Subaşı iflasın eşiğinde! Acun Ilıcalı yıllık kirasını ödemişti

Acun kira ödemesini kesince... İflas mı ediyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.