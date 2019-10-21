Kylie Jenner'dan havuz kenarında olay pozlar

148 milyon kişiyle Instagram'ın en popüler ünlülerinden biri olan, servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanlı Kylie Jenner son paylaşımlarıyla yine olay oldu.
Jenner hafta sonu kız kardeşi Kim Kardashian'ın doğum günü kutlamasının bir parçası olarak ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirdi.
Son günlerde sevgilisi Travis Scott ile ayrılan ve zor zamanlar geçiren Jenner arkadaşlarıyla kafasını dağıtmaya çalışıyor.
Doğum günü için havuz kenarında bir gün geçiren Jenner G-string bikinisiyle verdiği pozla dikkat çekti. Jenner pembe bikinili havuz pozlarıyla Instagram'ı yine salladı.
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