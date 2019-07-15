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Kylie Jenner'dan olay paylaşım!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

21 yaşındaki TV yıldızı Kyle Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Jenner tatil pozuyla olay oldu

Kylie Jenner'dan olay paylaşım!

Kardashian/Jenner ailesinin son dönemde en dikkat çeken ismi olan Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Forbes dergisi, geçtiğimiz aylarda 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını açıklamış ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurmuştu.

Jenner geçtiğimiz günlerde de en çok kazana ünlüler arasında ikinci sıraya yerleşmişti. Keyfi yerinde olan Jenner şu sıralar tatilde. Jenner geçtiğimiz gün çıplak fotoğrafını yayınladı.

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Karayipler'de tatil yapan ünlü yıldızın fotoğrafı yaklaşık 10 milyon beğeni aldı.

Jenner yayınladığı kareye "Tatil modu" notunu düştü.

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