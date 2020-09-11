MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner evinin bahçesinde... Dekolteli pozları olay

Kylie Jenner evinin bahçesinde... Dekolteli pozları olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Kylie Jenner, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 14 yıldır ailesiyle birlikte yaptığı şov programının bitmesiyle gündemde olan Jenner göğüslerini sergiledi.

Kylie Jenner evinin bahçesinde... Dekolteli pozları olay

Tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği programın gelecek yıl sona ereceğinin açıklanmasının ardından gözler Kylie Jenner'a çevrildi. Konu hakkında paylaşım yapmak yerine evinin bahçesinden pozlarını paylaşan Jenner dekolteli pozlarıyla olay oldu.

33028552-8720273-When_you_got_it_The_23_year_old_cosmetics_tycoon_flashed_her_mid-a-29_1599776651998

33028554-8720273-image-a-38_1599774263842

Mücevherlerini ve göğüslerini sergileyen Jenner'ın pozları olay oldu.

Kylie Jenner, kozmetik şirketinin yarısını satarak en zenginler arasına girmişti. 590 milyon dolar kazanan 23 yaşındaki magazin yıldızını, 170 milyon dolarla eniştesi Kanye West izliyor. Üçüncü sırada 106.3 milyon dolarla İsviçreli tenisçi Roger Federer bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Özlem paylaşımları sonrası itirafı yine gündemdeÖzlem paylaşımları sonrası itirafı yine gündemde
Düğünden sonra Gözde Çığacı merak konusu oldu!Düğünden sonra Gözde Çığacı merak konusu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Son zamanların en büyük operasyonunda böyle yakalandılar
Son zamanların en büyük operasyonunda böyle yakalandılar
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadınsa bizimkiler ne????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Akit’ten tepki çeken başlık! Beren Saat'i hedef gösterdiler
Tepki çeken haber! 'Rezil sahneler...'
Sercan Yıldırım’ın Aycan Yanaç açıklaması yine gündem oldu! 'Aycan ile aramda...'
Özlem paylaşımları sonrası itirafı yine gündemde
Hakan Altun'un parmağı sosyal medyanın diline düştü
Hakan Altun'un parmağı sosyal medyanın diline düştü
Cansu Kurtçu: Fettah bana yedi kere evlenme teklifi etti
'Bana yedi kere evlenme teklifi etti'
Survivor Nisa Bölükbaşı fotoğraf atınca Barış Murat Yağcı dayanamadı!
Nisa paylaşınca Barış dayanamadı!
Hazar Ergüçlü'den kırmızı başlıklı protesto!
Hazar Ergüçlü'den kırmızı başlıklı protesto!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.