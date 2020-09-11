Kylie Jenner evinin bahçesinde... Dekolteli pozları olay

Tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği programın gelecek yıl sona ereceğinin açıklanmasının ardından gözler Kylie Jenner'a çevrildi. Konu hakkında paylaşım yapmak yerine evinin bahçesinden pozlarını paylaşan Jenner dekolteli pozlarıyla olay oldu.

Mücevherlerini ve göğüslerini sergileyen Jenner'ın pozları olay oldu.

Kylie Jenner, kozmetik şirketinin yarısını satarak en zenginler arasına girmişti. 590 milyon dolar kazanan 23 yaşındaki magazin yıldızını, 170 milyon dolarla eniştesi Kanye West izliyor. Üçüncü sırada 106.3 milyon dolarla İsviçreli tenisçi Roger Federer bulunuyor.

