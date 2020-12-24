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Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye 800 dolarlık çanta aldı

24.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye 800 dolarlık çanta aldı

Kylie Jenner tarafından sık sık sosyal medyada yer bulan ve neredeyse annesi kadar ünlü olan Stormi, 800 dolarlık çantasıyla gündemde.

23 yaşındaki Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'ın bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Jenner paylaşımına "Bebeğim yakında üç yaşına giriyor ve anne pek iyi hissetmiyor" diye yazdı.

Jenner bu şekilde kızının bu kadar çabuk büyümesinden duyduğu şaşkınlığı da gözler önüne serdi.

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Kylie Jenner'ın paylaşımında minik Stormi'nin elindeki mavi çanta en çok dikkat çeken ayrıntı oldu.

Stormi'nin elindeki bu çanta ünlü bir moda markası Prada imzasını taşıyor ve fiyatı da 800 dolar yani yaklaşık 6 bin 100 TL.

Bu son olarak annesiyle birlikte Vogue kapağında yer alan Stormi'nin ilk kez gündeme gelişi değil. Annesi tarafından sık sık sosyal medyada yer bulan ve neredeyse annesi kadar ünlü olan Stormi aldığı hediyelerle daha önce de konuşuldu.

Jenner'ın, “Ev okulunun ilk günü” notuyla paylaştığı fotoğrafta, Stormi’nin Fransız lüks moda markası Hermes tasarımı sırt çantası dikkat çekti. Bu yaştaki bir çocuğun 12 bin dolar (72 bin TL) değerindeki çanta kullanması uzun süre tartışıldı.

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