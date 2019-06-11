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Kylie Jenner Malibu'da verdiği pozlarla gündem oldu!

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ÜNLÜLER  | 11.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kardashian-Jenner ailesinin son dönemde en çok konuşulan ismi olan Kylie Jenner' objektif karşısına geçti

Kylie Jenner Malibu'da verdiği pozlarla gündem oldu!

Dünyanın en genç zengini unvanına sahip olan Kylie Jenner, reklam yüzü olduğu bir marka için Malibu'da objektif karşıına geçti.

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Jenner, gri bikinisinin üzerine giydiği şeffaf pareo ile de fotoğrafçılara poz verdi.

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Ünlü yıldız zaman zaman sahile yattı zaman zaman bir kayanın üstüne çıktı. Her anını çeken kameralara rağmen rahat halleriyle dikkat çeken Jenner son olarak dünyanın en zengin genç isimleri arasında yer almıştı.

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Lüks yaşamından her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Jenner çalışmayı da hiçbir zaman ihmal etmiyor.

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Jenner şu sıralar yakın arkadaşıyla sosyal medyada verdiği pozlarla gündemde...

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