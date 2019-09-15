Kylie Jenner Playboy'a soyundu! Cinsel hayat itirafı

Dünyanın, kendi servetini kendisi yaratan en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi.

Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. 22 yaşındaki Jenner'ın iddialı pozlar için objektif karşısına geçtiği özel çekim kelimenin tam anlamıyla bir "aile çalışması" oldu.

Jenner ile röportaj yapan ve çekimin sanat yönetmenliğini üstlenen kişi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardındaki kişi de Jenner'ın yakın arkadaşlarından Sasha Somsonova idi. Jenner, sevgilisi Scott'ın sorularına samimi yanıtlar verdi.

CİNSEL HAYAT İTİRAFI

Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin dünyaya gelmesinden sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi.

Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.