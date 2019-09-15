Mynet Trend

Kylie Jenner Playboy'a soyundu! Cinsel hayat itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Her yaptığı olay olan Kylie Jenner, Playboy dergisinin kapak kızı oldu. Sevgilisi Travis Scott ile çekim yapan Jenner cesur pozlarının dışında ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaları ve fotoğrafları...

Dünyanın, kendi servetini kendisi yaratan en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi.

Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. 22 yaşındaki Jenner'ın iddialı pozlar için objektif karşısına geçtiği özel çekim kelimenin tam anlamıyla bir "aile çalışması" oldu.

Jenner ile röportaj yapan ve çekimin sanat yönetmenliğini üstlenen kişi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardındaki kişi de Jenner'ın yakın arkadaşlarından Sasha Somsonova idi. Jenner, sevgilisi Scott'ın sorularına samimi yanıtlar verdi.

CİNSEL HAYAT İTİRAFI

Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin dünyaya gelmesinden sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi.

Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.

'HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Jenner, sohbetin bu kısmında "Sen bana annelik ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu. Jenner, Travis Scott'ın kendisinin en iyi arkadaşı olduğunu bunun da ilişkilerini olumlu etkilediğini belirtti.

“İzin günlerimizde bütün gün Stormi ile oyun oynuyoruz.” diyen 22 yaşındaki yıldız, kızları uyuduktan sonra ise odalarında televizyon programları ve filmlerde kaybolduklarını belirtti.

Genç isim röportajında “Bir gün Playboy’a poz vereceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.


Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurduBehzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu
Balodaki kıyafeti merak ettirdi! Suudi sevgilisinden hamile mi?Balodaki kıyafeti merak ettirdi! Suudi sevgilisinden hamile mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Kylie Jenner sevgilisi Kylie Jenner Playboy

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz! Cezaevi firarisi iki aydır böyle yaşıyormuş

İnanılmaz! Cezaevi firarisi iki aydır böyle yaşıyormuş

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Çok sayıda il için uyarı geldi! İstanbullular dikkat

Çok sayıda il için uyarı geldi! İstanbullular dikkat

Süper Lig ekibinin ismi değişiyor!

Süper Lig ekibinin ismi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Rihanna, Suudi sevgilisinden hamile mi?

Balodaki kıyafeti merak ettirdi! Suudi sevgilisinden hamile mi?

Kısmetse Olur'la tanınan Melis Buse Betkayan'u görenler tanıyamadı

Kısmetse Olur'un Melis'ini görenler tanıyamadı!

Neslihan Doğrusöz'den bakirelik itirafı

Erkeklik hormonu alıyordu! Bakirelik itirafı

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor

Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'ı unutmaya çalışıyor

Sophie Turner’dan ilginç itiraf: Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!

'Kocam dublorümü öpmeye çalıştı!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.