Kylie Jenner Playboy'a soyundu! Cinsel hayat itirafı

Dünyanın, kendi servetini kendisi yaratan en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi.
Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. 22 yaşındaki Jenner'ın iddialı pozlar için objektif karşısına geçtiği özel çekim kelimenin tam anlamıyla bir "aile çalışması" oldu.
Jenner ile röportaj yapan ve çekimin sanat yönetmenliğini üstlenen kişi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardındaki kişi de Jenner'ın yakın arkadaşlarından Sasha Somsonova idi. Jenner, sevgilisi Scott'ın sorularına samimi yanıtlar verdi.
CİNSEL HAYAT İTİRAFI
Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin dünyaya gelmesinden sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi.
Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.
'HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'
Jenner, sohbetin bu kısmında "Sen bana annelik ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu. Jenner, Travis Scott'ın kendisinin en iyi arkadaşı olduğunu bunun da ilişkilerini olumlu etkilediğini belirtti.
“İzin günlerimizde bütün gün Stormi ile oyun oynuyoruz.” diyen 22 yaşındaki yıldız, kızları uyuduktan sonra ise odalarında televizyon programları ve filmlerde kaybolduklarını belirtti.
Genç isim röportajında “Bir gün Playboy’a poz vereceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.
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