Kylie Jenner sütyen-tayt takımını giyip poz verdi! Dikkatli gözler hemen fark etti

Kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, giyim markasıyla moda sektörüne de adım attı. Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Jenner, geçtiğimiz yıl Khy adında kıyafet markası çıkarmıştı.

Markasının reklamını sosyal medyadan sık sık yapan Jenner son olarak farklı bir markanın tayt-sütyen takımını tanıttı.

Kylie Jenner, sosyal medyadaki pozlarına bir yenisini daha eklerken fark etmediği bir sorun yaşadı.



26 yaşındaki reality yıldızı, paylaşım için pembe spor sutyeni ve uyumlu tayt giydi ancak yanlışlıkla göğsünün bir kısmı sütyenden taştı.

O detay sosyal medyada dikkatli gözlerden kaçmayınca ünlü isim dile düştü. Ancak Jenner bu durumu pek de umursamadı.







