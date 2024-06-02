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  4. Kylie Jenner sütyen-tayt takımını giyip poz verdi! Dikkatli gözler hemen fark etti

Kylie Jenner sütyen-tayt takımını giyip poz verdi! Dikkatli gözler hemen fark etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 08:51
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Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, pembe takımını tanıttı tanıtmasına ama o detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

Kylie Jenner sütyen-tayt takımını giyip poz verdi! Dikkatli gözler hemen fark etti

Kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, giyim markasıyla moda sektörüne de adım attı. Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Jenner, geçtiğimiz yıl Khy adında kıyafet markası çıkarmıştı.

Markasının reklamını sosyal medyadan sık sık yapan Jenner son olarak farklı bir markanın tayt-sütyen takımını tanıttı.

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Kylie Jenner, sosyal medyadaki pozlarına bir yenisini daha eklerken fark etmediği bir sorun yaşadı.

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26 yaşındaki reality yıldızı, paylaşım için pembe spor sutyeni ve uyumlu tayt giydi ancak yanlışlıkla göğsünün bir kısmı sütyenden taştı.

O detay sosyal medyada dikkatli gözlerden kaçmayınca ünlü isim dile düştü. Ancak Jenner bu durumu pek de umursamadı.

Vitrin


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Kylie Jenner
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