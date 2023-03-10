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  4. Kylie Jenner sütyensiz poz verdi! Göğüslerini eliyle kapattı

Kylie Jenner sütyensiz poz verdi! Göğüslerini eliyle kapattı

10.03.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kylie Jenner yine sınır tanımadı. Sahne arkası kapakları notu ile paylaştığı cesur pozları binlerce beğeni aldı. Sütyensiz kıyafetini elleriyle kapattı.

Kylie Jenner sütyensiz poz verdi! Göğüslerini eliyle kapattı

Cüretkar paylaşımlarına hiç ara vermeden devam eden dünyaca ünlü model Kylie Jenner, bu defa sütyensiz tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Deri kıyafetindeki göğüs dekoltesini elleri ile kapattı. Cesur pozlar sosyal medyayı salladı.

Kylie Jenner'ın iddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Kylie Jenner, 10 Ağustos 1997’de Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu.

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İş kadını, model ve televizyon kişiliğine sahip olan Jenner, makyaj markası ve cilt bakım ürünleri markasının kurucusu ve sahibidir.

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25 yaşındaki modelin biri kız biri erkek iki çocuğu vardır.

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