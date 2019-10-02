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Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Son olarak Playboy dergisine verdiği pozlarla gündem olan Kylie Jenner sevgilisi Travis Scott ile ayrıldı. Cinsel hayatlarının çok iyi olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü çift herkesi şoke etti.

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını olan Kylie Jenner ile sevgilisi Travis Scott'ın ilişkilerini "şimdilik" bitirdiği iddia edildi. Bu durum, çiftin ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

22 yaşındaki Jenner ile 28 yaşındaki Scott'ın bir süredir görüşmediği, ayrı yaşadığı ileri sürüldü.

Kylie Jenner'ın yakın arkadaşı Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın düğününe yalnız başına katılması da bu iddiaları güçlendirdi.

Kylie Jenner ile Travis Scott iki yıldır birlikteydi. Çift, geçen yıl Stormi adını verdikleri bir kız çocuğuna sahip olmuştu.

Travis Scott ile Kylie Jenner, Playboy dergisinin "Zevk" temalı özel sayısına konuk olmuştu. Jenner, sevgilisi Scott'la yaptığı röportajda onun sorularını yanıtlarken çok mutlu olduklarını, kızlarının da bu mutluluğu perçinlediğini anlatmıştı.

TMZ.com adlı site Kylie Jenner ve Travis Scott'ın bozulan ilişkilerini düzeltebilmek için uzun süre mücadele ettikten sonra ayrılık kararı aldıklarını yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner ve Travis Scott Kylie Jenner

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