L'Equipe: Daniel Sturridge, Trabzonspor'la anlaştı

İngiliz golcünün Trabzonspor'a 'evet' dediğini bildiren gazete "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'i de Türklere kaptırdı. Sturridge bu akşam üzeri Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak" sözlerini kullandı.
29 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri olan amcası ve annesinin Trabzon'da olduğu ve akşam saatlerinde sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi. Fransız gazetesi ayrıca Sturridge ile Monaco'nun dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini ancak transfer yarışını kazanan takımın Trabzonspor olduğunu bildirdi.
SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK
Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.
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