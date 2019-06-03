SPOR

Fransız basınından Galatasaray için bomba iddia

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Kostas Mitroglou'yu takımdan göndermek istediğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın Mario Balotelli ile ilgilendiği de vurgulandı.

Fransız basınından Galatasaray için bomba iddia

Devre arasında Marsilya'dan Galatasaray'a 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou'ya ayrılık yolu gözüktü.
Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, iç sayfalarında "Mitroglou Galatasaray'dan ayrılıyor" başlığıyla verdiği haberde, Yunan forvetin sözleşmesinde 1 yıl daha bulunmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları içerisinde yer almadığını yazdı.

BALOTELLI İDDİASI
Yarım sezon forma giydiği sarı kırmızılı ekipte ikna edici bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvete, Terim tarafından istenmediğinin yöneticiler tarafından kendisine bildirildiği belirtilirken, Diagne'den de memnun olmayan Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında Marsilya'da oynayan ve sonrasında boşa çıkan bir başka golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğinin altı çizildi.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray'da 7 karşılaşmaya çıkan Kostas Mitroglou sadece 263 dakika sahada kaldı. Sadece bir kez fileleri havalandırabilen Yunan forvet, 90+5'te Akhisarspor'a attığı golle sarı kırmızılıların şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan birini firesiz geçmesini sağlamıştı.

Marsilya ile 2022 yazına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki forvetin, Fransız ekibinde de geleceğinin olmadığı kaydedilirken, Mitroglou'nun kendi ülkesine dönüp, yeniden Olympiakos forması giymesinin yüksek ihtimal dahilinde olduğu öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kostas mitroglou mario balotelli L'Equipe

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