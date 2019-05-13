Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Eden Hazard'ın Chelsea'deki geleceği belirsizliğini korurken Fransa'nın dünyaca ünlü basın organı L'Equipe, Real Madrid'in Eden Hazard'ı transfer ettiğini açıkladı.

Belçikalı yıldızın 100 milyon euro karşılığında tamamlanan transferin Chelsea'nin Arsenal ile oynayacağı Avrupa Ligi finalinin ardından resmen açıklanacağı bilgisi de geçildi.

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"KAÇINILMAZ BİR OLAYIN HİKAYESİ"

İspanyol medyasından aktarılanlara göre Real tarafı bu transfer için "Bu, kaçınılmaz bir olayın hikayesi, ortak bir arzunun hikayesi" gözüyle bakıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Hazard'ın bu transferi Şubat ayında kafasında bitirdiği ancak doğru zamanı beklediği iddia edildi. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun her seferinde Zinedine Zidane'a övgü dolu sözler söylemesi de transfer olasılığını güçlendirir nitelikteydi.

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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre ise, Eden Hazard Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Hatta, transfer için resmi imzayı attıktan sonra yerleşeceği evini bile aramaya başladı.