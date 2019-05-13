SPOR

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

İSPANYA HABERLERİ  | 13.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Uzun süredir konuşulan Eden Hazard transferinde mutlu son çok yakın. Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Real Madrid'in Eden Hazard transferini 100 milyon euro karşılığında bitirdiğini yazdı. Eden Hazard'ın Real Madrid'e transferinin UEFA Avrupa Ligi finalinden sonra resmen açıklanması bekleniyor.

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Eden Hazard'ın Chelsea'deki geleceği belirsizliğini korurken Fransa'nın dünyaca ünlü basın organı L'Equipe, Real Madrid'in Eden Hazard'ı transfer ettiğini açıkladı.

Belçikalı yıldızın 100 milyon euro karşılığında tamamlanan transferin Chelsea'nin Arsenal ile oynayacağı Avrupa Ligi finalinin ardından resmen açıklanacağı bilgisi de geçildi.

HAZARD'DAN LIVERPOOL'A ENFES GOL

"KAÇINILMAZ BİR OLAYIN HİKAYESİ"

İspanyol medyasından aktarılanlara göre Real tarafı bu transfer için "Bu, kaçınılmaz bir olayın hikayesi, ortak bir arzunun hikayesi" gözüyle bakıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Hazard'ın bu transferi Şubat ayında kafasında bitirdiği ancak doğru zamanı beklediği iddia edildi. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun her seferinde Zinedine Zidane'a övgü dolu sözler söylemesi de transfer olasılığını güçlendirir nitelikteydi.

İDDİA: MADRİD'DE EV BAKMAYA BAŞLADI BİLE

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre ise, Eden Hazard Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Hatta, transfer için resmi imzayı attıktan sonra yerleşeceği evini bile aramaya başladı.

HAZARD KARARINI VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Adı uzun bir süredir İspanyol devi Real Madrid'le birlikte anılan 28 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Leicester City mücadelesi sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte geleceğiyle ilgili nihai kararını verdiğini söylerken şunları kaydetti:

"Takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının geleceğim üzerinde bir etkisi olmayacak. Ben kararımı 2 hafta önce verdim ve kulübe ilettim. Şu anda da neler olacağını görmek için bekleme hâlindeyim. Ben kararımı vermiş olsam da bu konu, yalnızca benimle alakalı değil. Önümüzde oynamamız gereken bir final var ve sonrasında her şeyi göreceğiz. Durumun şimdiye kadar netlik kazanmasını istedim ama olmadı. Ben de hepiniz gibi bekliyorum."

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Son 45 yılın en kötü Real Madrid'iSon 45 yılın en kötü Real Madrid'i
Barcelona moral bulduBarcelona moral buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid eden hazard chelsea

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı

Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başkanı istifaya davet ettiler

Başkanı istifaya davet ettiler

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

La Liga'da son 45 yılın en başarısız Real Madrid'i

Son 45 yılın en kötü Real Madrid'i

Barcelona 2 - 0 Getafe

Barcelona moral buldu

Rayo Vallecano 1 - 2 Real Valladolid

Enes Ünal, Valladolid'i ligde tuttu

Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olacak iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Luis Suarez menisküs ameliyatı olacak

Suarez ameliyat olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.