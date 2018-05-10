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L'Equipe: UEFA PSG'ye çok ağır bir ceza verecek

FRANSA HABERLERİ  | 10.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

UEFA'nın PSG'nin finansal fair play'i ihlali ve Neymar'ın transferindeki Katar bağlantısıyla ilgili açtığı soruşturmada sona gelindi.

L'Equipe: UEFA PSG'ye çok ağır bir ceza verecek

Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesi, PSG'nin çok ağır bir para cezası alacağının kesin olduğunu yazdı. UEFA'nın bugün ve yarın yapacağı toplantıda PSG'yle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Fransız ekibinin ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulduğu belirtilen haberde hesapların didik didik edildiği vurgulandı. Gazete PSG'nin çok ağır bir cezaya hazırlandığını belirtirken Fransız ekibinin sadece para cezasıyla kurtulmayı umduğunu, Avrupa kupalarından men cezasından korktuğun uyazdı. UEFA daha önce de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2014'te PSG'ye 60 milyon euro para cezası vermişti. (CNN TÜRK)

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