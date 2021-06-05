La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon oyuncuları kimler, yeni sezon ne zaman?

2017 yılında yayınlanmaya başlanan ve 4 sezon sürmüş olan La Casa De Papel dizisi için izleyicilere 5. sezon müjdesi verilmişti. Sevilen diziler arasında adına sıkça rastladığımız La Casa De Papel Türkiye'de de oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip. Sevilen dizinin yayınlanacak son sezonuyla ekran macerasını noktalayacağı biliniyor. Peki La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN, YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sevilen dizi La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı sonunda belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 ayrı parçaya bölünerek yayına alınacağı açıklandı.

Tüm dünyada oldukça popüler olan ve çevrim içi dizi ve film izleme platformu olarak bilinn Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi La Casa de Papel için beklenen yeni sezon tarihini izleyicilere duyurdu.

Diziyle ilgili Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu iki ayrı parçaya bölünecek ve Netflix kullanıcıları için yayına girecek. Yapılan açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül 2021'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık 2021 tarihinde yayına gireceği belirtildi.