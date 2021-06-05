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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon oyuncuları kimler, yeni sezon ne zaman?

05.06.2021 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ve 4 sezon süren La Casa De Papel dizisi için 5. sezon müjdesi verilmişti. Adını en sevilen diziler arasına yazdırmayı başaran La Casa De Papel bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesine sahip. Son sezonu olacağı bilinen La Casa De Papel 5. sezon ile izleyicilerin karşısına çok yakında çıkmış olacak. Peki La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon oyuncuları kimler, yeni sezon ne zaman?

2017 yılında yayınlanmaya başlanan ve 4 sezon sürmüş olan La Casa De Papel dizisi için izleyicilere 5. sezon müjdesi verilmişti. Sevilen diziler arasında adına sıkça rastladığımız La Casa De Papel Türkiye'de de oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip. Sevilen dizinin yayınlanacak son sezonuyla ekran macerasını noktalayacağı biliniyor. Peki La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN, YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sevilen dizi La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı sonunda belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 ayrı parçaya bölünerek yayına alınacağı açıklandı.
Tüm dünyada oldukça popüler olan ve çevrim içi dizi ve film izleme platformu olarak bilinn Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi La Casa de Papel için beklenen yeni sezon tarihini izleyicilere duyurdu.

Diziyle ilgili Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu iki ayrı parçaya bölünecek ve Netflix kullanıcıları için yayına girecek. Yapılan açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül 2021'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık 2021 tarihinde yayına gireceği belirtildi.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Álvaro Morte. Rolü : El Profesor.
Úrsula Corberó Rolü : Tokyo.
Jaime Lorente. Rolü : Denver.
Itziar Ituño. Rolü : Raquel Murillo / Lisbonne.
Esther Acebo. Rolü : Mónica Gaztambide / Stockholm.
Darko Peric. Rolü : Helsinki.
Enrique Arce. Rolü : Arturo Román.
Miguel Herrán. Rolü : Río.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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