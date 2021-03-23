La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. İzleyenlerde büyük bir heyecan uyandıran soygun konulu dizide yeni bölümler heyecanla bekleniyor. Dizinin meraklıları ise La Casa De Papel ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, yanıtı!

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’te yayınlanan ve büyük bir kitleye sahip olan La Casa De Papel dizisinin 5. Sezon tarihi konusu henüz bir netlik kazanmadı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımın ardından ise izleyiciler yeni sezonda soygun konusunun dışına çıkılıp çıkılmayacağını heyecanla bekliyor.

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir soygun hikayesi olan La Casa de Papel, profesörün ulusal madeni para ve pul fabrikasındaki soygun planını konu alıyor. Planında başarılı olmak için ekibindeki kişilere şehir isimleri ile hitap eden 8 mahkumun isimleri ise Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ve Oslo. Klasik soygun hikayelerinden çok daha heyecan verici olan dizinin bölümleri ise heyecanla izleniyor.