La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni fragman yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. İzleyenlerde büyük bir heyecan uyandıran soygun konulu dizide yeni bölümler heyecanla bekleniyor. Dizinin meraklıları ise La Casa De Papel ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, yanıtı!
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
Netflix’te yayınlanan ve büyük bir kitleye sahip olan La Casa De Papel dizisinin 5. Sezon tarihi konusu henüz bir netlik kazanmadı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımın ardından ise izleyiciler yeni sezonda soygun konusunun dışına çıkılıp çıkılmayacağını heyecanla bekliyor.
LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Bir soygun hikayesi olan La Casa de Papel, profesörün ulusal madeni para ve pul fabrikasındaki soygun planını konu alıyor. Planında başarılı olmak için ekibindeki kişilere şehir isimleri ile hitap eden 8 mahkumun isimleri ise Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ve Oslo. Klasik soygun hikayelerinden çok daha heyecan verici olan dizinin bölümleri ise heyecanla izleniyor.
LA CASA DE PAPEL OYUNCU KADROSU
Alvaro Morte,
Úrsula Corberó
Itziar Ituño
Pedro Alonso
Alba Flores
Miguel Herrân
Paco Tous
Jaime Lorente
Esther Acebo
Kiti Manver
Enrique Arce
Darko Peric
Maria Pedraza
Hovik Keuchkerian
Rodrigo de la Serna
Nawja Nimri
Luka Perós
Belen Cuesta
Fernando Cayo
Roberto Garcia Ruiz
Fernando Soto
Juan Fernandez
Anna Gras
Fran Morcillo
Clara Alvardo
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