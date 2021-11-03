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La Casa De Papel böyle veda edecek! Son 5 bölümün fragmanı yayınlandı

03.11.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan La Casa De Papel 5. sezon 2. kısımdan Band of Horses'dan The Funeral eşliğinde yepyeni bir fragman paylaşıldı. İzleyeceğimiz bu bölümler, meşhur soygunun sonunu getirecek. Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi, hayranlarına veda edecek.

Beş bölümden oluşan 'La Casa De Papel' dizisinin 5. Kısım 2. Cildi, 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

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SON 5 BÖLÜMDE NELER OLACAK?

La Casa De Papel, 5. Kısım 2. Cildi'nde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Tokyo’nun (Úrsula Corberó) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir.

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Şimdiye kadarki en büyük meydan okumayla karşı karşıya kalan ekip, altını kimse fark etmeden çıkarmak için cesur bir plan üzerine çalışırken; Profesör, hayatının en büyük hatasını yapar.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna ve Najwa Nimri yer alıyor.

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Netflix La Casa De Papel dizisi
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