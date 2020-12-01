MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. La Casa de Papel’de sürprizler bitmiyor! Netflix, Kore versiyonu için hazırlıklara başladı

La Casa de Papel’de sürprizler bitmiyor! Netflix, Kore versiyonu için hazırlıklara başladı

01.12.2020 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
La Casa de Papel’de sürprizler bitmiyor! Netflix, Kore versiyonu için hazırlıklara başladı

Netlix, fenomen dizi La Casa de Papel’in Kore versiyonu için kolları sıvadı. İspanyol dizinin Korece uyarlamasında yönetmen koltuğuna Kim Hong-Sun oturacak.

La Casa de Papel dizisinin Kore versiyonu için hazırlıklar başladı. İspanyol aksiyon-gerilim dizisinin Korece uyarlaması için yönetmenliği Kim Hong-Sun üstlenecek. Kim Hong-Sun daha önce The Guest, Voice ve Black gibi dizileri yönetmişti.

La Casa de Papel’in Kore uyarlamasının ilk sezonu 12 bölümü olarak planlanıyor. Dizinin ekibi ise; Netflix orijinal dizisi “My Holo Love” ve tvN dizisi “Psychopath Diary”i yazan senaristler olacak.

LA CASA DE PAPEL KÜLTÜREL SINIRLARI AŞTI

La Casa de Papel'in yaratıcısı ve baş yapımcısı Alex Pina; "Dizimiz, kültürel sınırların ötesine geçmeyi ve dünyanın her yerinden binlerce izleyici için bir referans noktası olmayı başardı. İşte bu yüzden, 'La Casa de Papel' dünyası Koreli içerik oluşturucular için bir uyarlama yapacak kadar çekici. Eylemin Kore Yarımadası'nda kurulmuş olması da bana gerçekten çok sevindiğim bir kilometre taşı gibi görünüyor." dedi.

İspanyolca orijinal şov 2017'de gösterime girdi. Beşinci ve son sezonu şu anda çekiliyor. Netflix, Nisan 2020'de yayınlanmasından sonraki dört hafta içinde dördüncü sezonun bir kısmını 65 milyondan fazla hane halkının izlediğini söylüyor. Şirket yaptığı açıklamada, "İspanyol dizisi 'La Casa de Papel'in uluslararası popülaritesi, farklı kültürlere ve dillere dayanan önemli eserlerin Netflix tarafından geniş çapta dağıtılabileceğinin ve dünya çapındaki izleyiciler tarafından sevildiğinin kanıtıdır" dedi.

Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel 5. sezona dahil olduBomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel 5. sezona dahil oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Masumlar Apartmanı'nda Gülben herkesi şaşırtacak!Masumlar Apartmanı'nda Gülben herkesi şaşırtacak!
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı

Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı

İlginizi Çekebilir

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Diğer Haberler

Tara Mcmillan kimdir? Sihirli Annem’in Eda’sı Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli?

İşte Sihirli Annem’in yeni Eda’sı

Yeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillan'ın oldu

Sihirli Annem'de Eda rolü bakın kimin oldu

Finaliyle olay olan The Undoing ikinci sezon olacak mı?

Finali olay oldu! İkinci sezon olacak mı?

The Witcher sevenler bu habere bayılacak! The Witcher: Blood Origin’in çekimleri başlıyor

The Witcher sevenler bu habere bayılacak!

Masumlar Apartmanı 12. bölümden yeni fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben Esra'ya saldırıyor!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben herkesi şaşırtacak!

Alev Alev dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre isyan ediyor: Artık tek başıma savaşacağım

Artık tek başıma savaşacağım

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.