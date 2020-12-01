La Casa de Papel’de sürprizler bitmiyor! Netflix, Kore versiyonu için hazırlıklara başladı

La Casa de Papel dizisinin Kore versiyonu için hazırlıklar başladı. İspanyol aksiyon-gerilim dizisinin Korece uyarlaması için yönetmenliği Kim Hong-Sun üstlenecek. Kim Hong-Sun daha önce The Guest, Voice ve Black gibi dizileri yönetmişti.

La Casa de Papel’in Kore uyarlamasının ilk sezonu 12 bölümü olarak planlanıyor. Dizinin ekibi ise; Netflix orijinal dizisi “My Holo Love” ve tvN dizisi “Psychopath Diary”i yazan senaristler olacak.

LA CASA DE PAPEL KÜLTÜREL SINIRLARI AŞTI

La Casa de Papel'in yaratıcısı ve baş yapımcısı Alex Pina; "Dizimiz, kültürel sınırların ötesine geçmeyi ve dünyanın her yerinden binlerce izleyici için bir referans noktası olmayı başardı. İşte bu yüzden, 'La Casa de Papel' dünyası Koreli içerik oluşturucular için bir uyarlama yapacak kadar çekici. Eylemin Kore Yarımadası'nda kurulmuş olması da bana gerçekten çok sevindiğim bir kilometre taşı gibi görünüyor." dedi.

İspanyolca orijinal şov 2017'de gösterime girdi. Beşinci ve son sezonu şu anda çekiliyor. Netflix, Nisan 2020'de yayınlanmasından sonraki dört hafta içinde dördüncü sezonun bir kısmını 65 milyondan fazla hane halkının izlediğini söylüyor. Şirket yaptığı açıklamada, "İspanyol dizisi 'La Casa de Papel'in uluslararası popülaritesi, farklı kültürlere ve dillere dayanan önemli eserlerin Netflix tarafından geniş çapta dağıtılabileceğinin ve dünya çapındaki izleyiciler tarafından sevildiğinin kanıtıdır" dedi.



