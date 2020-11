Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel 5. sezona dahil oldu

La Casa de Papel 5. sezondan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre LCDP 5. sezonda Kıvaç Tatlıtuğ boy gösterecek. Netflix’in tüm dünyada heyecanla beklenen yapımında rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya’ya uçacağı da söylentiler arasında.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanmadı.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Sıra dışı soygun hikayesi ile izleyen karşısına çıkan La Casa De Papel'de, soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir. Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.