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La Casa de Papel’den öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı! Kimin için çalışıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

La Casa de Papel 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin oyuncusundan gelen bir fotoğraf ortalığı birbirine kattı. La Casa de Papel hayranlarının akıllarında aynı soru yer aldı: Angel, Profesör'e mi çalışıyor?

La Casa de Papel’den öyle bir fotoğraf paylaştı ki hayranlar çıldırdı! Kimin için çalışıyor

La Casa de Papel 5. sezonu heyecanla bekleyen hayranları sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğrafla büyük şaşkınlık yaşadı. Sevilen dizinin oyuncusu Instagram'da ilginç bir paylaşım yaparak diziye dair yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel’in hayranları Profesör’ün yeni sezonda ekibiyle birlikte paçayı kurtarıp kurtaramayacağını merakla bekliyor.

LA CASA DE PAPEL’DE EKİP PAÇAYI KURTARABİLECEK Mİ?

Diziye dair farklı senaryolar öne sürülürken La Casa de Papel oyuncularından birisi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Acaba Angel, Profesör adına mı çalışıyor?

Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve ekibi dizinin son sezonunda kendini köşeye sıkışmış biçimde bulmuştu.

Express'in haberine göre sevilen dizinin oyuncularından Fernando Soto’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım polisin içinde ikinci bir köstebeğin olabileceğine işaret ediyor. Soto, Angel Rubio karakterini canlandırmasıyla biliniyor.

Her ne kadar ilk sezonda köstebek olmakla suçlansa da Angel nihayetinde meslektaşlarının güvenini geri kazanmıştı. Peki Raquel ilk sezgilerinde haklı mıydı yoksa Angel, başka ayrıntılı bir planla geldiğinde taraf mı değiştirmişti?

Soto, Antoñanzas’ı canlandıran Antonio Romero’yla göründüğü fotoğrafıyla, “Antoñanzas… Angel… Ya?” mesajını paylaştı.

Her ne kadar senaryonun detayları gizli tutulsa da sosyal medya gönderisi iki karakterin yeni sezonda bir şekilde birlikte çalışacağına işaret ediyor.

Hayranlar, Angel’in Profesör ve ekibinin kaçmasına yardım edeceğini düşünüyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. Tarihin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Ekran Alıntısı

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