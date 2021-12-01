La Casa de Papel hayranlarına Netflix'ten müjdeli haber! Berlin karakterinin dizisi geliyor

Netflix'in 2017 yılında yayımladığı ve çıktığı gibi dünya çapında fenomen haline gelen La Casa de Papel seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. 5 sezon ve toplamda 41 bölümle izleyicilerle buluşan dizi, 3 Aralık günü yayına girecek son beş bölümüyle birlikte izleyenlerine veda edecek. Ancak dizinin hayranlarına müjdeli bir haber geldi.

BERLİN KARAKTERİNE ODAKLANACAK

Netflix La Casa de Papel dizisinin Berlin karakterine odaklanılmış yan bir dizi yaptığını duyurdu. Berlin dizisinin, son beş bölümü 3 Aralık'ta yayınlanacak La Casa de Papel dizisinin sona ermesinin ardından 2023'te başlaması planlanıyor.

Alex Pina tarafından yaratılan dizi, soyguncuların hikayesini Ursula Corbero'nun canlandırdığı soygunculardan biri olan Tokyo'nun bakış açısıyla anlatıyor. Ayrıca Álvaro Morte, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga ve Mario de la Rosa gibi isimler de dizide yer alıyor.

