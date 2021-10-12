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  4. La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'a geldi!

La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'a geldi!

12.10.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"La Casa de Papel" dizisindeki "Berlin" karakterine hayat veren sinema ve dizi oyuncusu İspanyol Pedro Alonso O'choro, Türkiye'ye geldi. Kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı kitabının tanıtımı için gelen O'choro, aynı zamanda İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı "Filipo'nun Kitabı" adlı eserinin tanıtımı için Türkiye'ye geldi.

"La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü oyuncu, Paris'ten geldiği İstanbul'da ilk olarak, 14 Ekim saat 20.00'de Köprü Atölye Kitap Kulübü'nde kitabına dair çevrim içi bir etkinliğe konuk olacak.

Alonso, imza günlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek. Alonso, "Filipo'nun Kitabı" için ayrıca 15 Ekim'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Ünlü oyuncu, kitabında geçmişine yaptığı spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo'yu anlatıyor.

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Alonso illüstrasyonların eşlik ettiği kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu konu alıyor. Pedro Alonso, geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne oluryor.


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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi İstanbul
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