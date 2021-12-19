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La Casa De Papel'in dünyaca ünlü oyuncularından Türkiye'ye teşekkür videosu

19.12.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final sezonuyla seyirci karşına çıkan Netflix'in dünya çapında fenomen olan dizisi La Casa De Papel'in ünlü oyuncuları, Türkiye’deki hayranları için kamera karşısına geçti. La Casa De Papel’in Berlin'i Pedro Alonso, Tokyo rolündeki Úrsula Corberó ve Profesör'ü canlandıran Alvaro Morte, Türkiye'ye teşekkür videosu çekti.

Netlix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip. 5 sezonluk maceranın sonuna gelen La Casa De Papel' dizisinin 5. Kısım 2. Cildi, 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanmaya başladı.

"AHH TÜRKİYE"

La Casa De Papel’in ünlü oyuncularından Berlin, Tokyo ve Profesör de Türkiye’deki hayran kitlesi için bir teşekkür videosu çekti. Oyunculardan Berlin karakterine hayat veren Pedro Alonso daha önce İstanbul’a bir ödül töreni için gelmişti.

La Casa de Papel hayranlarına Netflix'ten müjdeli haber! Berlin karakterinin dizisi geliyorLa Casa de Papel hayranlarına Netflix'ten müjdeli haber! Berlin karakterinin dizisi geliyor

Oyuncunun videoda ”Ahh Türkiye” cümlesiyle başlaması Türkiye’ye olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.


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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi
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