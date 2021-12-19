La Casa De Papel'in dünyaca ünlü oyuncularından Türkiye'ye teşekkür videosu

Netlix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip. 5 sezonluk maceranın sonuna gelen La Casa De Papel' dizisinin 5. Kısım 2. Cildi, 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanmaya başladı.

"AHH TÜRKİYE"

La Casa De Papel’in ünlü oyuncularından Berlin, Tokyo ve Profesör de Türkiye’deki hayran kitlesi için bir teşekkür videosu çekti. Oyunculardan Berlin karakterine hayat veren Pedro Alonso daha önce İstanbul’a bir ödül töreni için gelmişti.

Oyuncunun videoda ”Ahh Türkiye” cümlesiyle başlaması Türkiye’ye olan hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi.



