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La Casa de Papel'in hayranlık uyandıran adası: Palawan

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.08.2019 08:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en güzel adası seçilen Palawan, şimdilerde ünlü dizi La Casa de Papel ile gündeme geldi. Filipinler'in sahip olduğu onlarca adadan yalnızca biri olan Palawan, tropikal iklimi, canlı çeşitliliği ve muhteşem kumsallarıyla ünlü.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-09 22:20:00
Puerto Princesa (Palawan)
2019-08-11 06:25:00
DÖNÜŞ
Puerto Princesa (Palawan)
2019-08-16 20:05:00
İstanbul
2019-08-17 12:10:00
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Uzak Doğu ülkesi Filipinler'in güneybatı ucunda yer alan Palawan adası, ülkenin en turistik bölgelerinden biri.

Uzun ve dar bir ada olan Palawan, kuzeydoğu- güneybatı ekseninde yer alıyor. Adanın toplam yüzölçümü 14.650 kilometre kare.

Palawan'da bölgedeki birçok adada olduğu gibi vergi uygulaması bulunuyor. Yani adada tatil yapmak isteyenler dönüşte 20 dolarlık bir vergiyi ödemek zorunda. Aksi takdirde uçağa binmeniz mümkün değil.

Palawan'a İstanbul'dan gelmek isteyenler öncelikle Filipinleri'in başkenti Manila'ya ulaşmalı. İstanbul'dan Manila'ya haftanın üç günü 17 saatlik yolculuk sonrası varmanız mümkün.

Başkent Manila'dan sonra altı saatlik bir yolculuk daha sizi bekliyor. Bu yolculuğun da ardından dünyanın en güzel adası seçilen Palawan'dasınız.

Palawan adasının en dikkat çekici yönlerinden birisi de adadaki canlı çeşitliliği. Adada farklı türlerde canlılar yaşamakta. Ancak Palawan'da insana zarar verebilecek herhangi bir zehirli hayvan bulunmuyor.

Palawan adası geçtiğimiz yıl yoğun turist ziyareti sebebiyle oluşan çevre kirliliğinden ötürü bir süre turistlerin kullanımına kapatıldı. Şimdi de adaya ulaşım yer yer kısıtlanıyor.

Palawan son dönemde dünya genelinde apayrı bir popülariteye sahip. Eskiden sadece doğasever ve meraklı turistlerin ağırlıklı olarak ziyaret etiği ada bugün dünyanın her yöresinde ünlü.

Palawan bu ününü son yılların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran La Casa de Papel'e borçlu. Dizinin bazı kısımları bu adada çekilmekte. Dizide sık sık adadan bahsedilmekte.


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Anahtar Kelimeler:
Palawan Filipinler ada

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