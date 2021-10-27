La Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul'da

Ünlü oyuncu Tansel Öngel, Grev filminde birlikte rol aldığı Itziar Ituno Martínez ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Öngel paylaşımında, "Filmler çekilir, yenileri konuşulur ve dostluk kalır. İstanbul harika bir aktristi ağırlıyor" notunu yazdı.

Sinemacı, yazar Metin Yeğin‘e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.

Pandemiden önce çekimleri biten Grev filminin çekimleri Türkiye ve İspanya‘dan gerçekleşti. Grev filmi 29 Ekim’de vizyona girecek.



