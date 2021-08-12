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La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó: 5. sezonun her sahnesinde ağladım

12.08.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in fenomen yapımı La Casa de Papel dizisi final sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizide Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó sevilen dizinin son sezonunun çekimlerinde gözyaşlarını tutamadığını açıkladı.

La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó: 5. sezonun her sahnesinde ağladım

Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı Tokyo karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Úrsula Corberó merakla beklenen 5. sezonun her bir sahnesinin kendisini ağlattığını söyledi.

Dizinin ana karakterlerinden birini canlandıran Corberó ayrıca ilk sezondan bu yana anlatıcı konumunda yer alıyor.

"AĞLAMADAN DURAMADIM"

Harper's Bazaar'a verdiği röportajda aktris final sezonunun çekimlerinde epey duygusallaştığını şu ifadelerle aktardı:

Her sahneyi çekerken ağlamadan duramadım. Midemde bir ağrı vardı. Çünkü bu diziyle başıma çok çılgınca şeyler geldi. Hayatım değişti ve hem minnettar hem de gururlu hissediyorum. Tokyo'yu çok özleyeceğim fakat aynı zamanda sonsuza dek bir parçam olarak kalacağını düşünüyorum.

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LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 3 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Dijital yayın platformu, La Casa de Papel'in son sezonunu 5 bölümlük ikişer parça halinde yayımlamayı planlıyor. İlk 5 bölümün 3 Eylül'de diğer 5 bölümünse 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Netflix kısa süre önce meşhur soyguncularla İspanyol ordusu arasındaki son kanlı mücadeleyi gözler önüne seren fragmanı yayımladı.

La Casa De Papel 5. ve final sezonundan beklenen fragman geldiLa Casa De Papel 5. ve final sezonundan beklenen fragman geldi

İlk iki sezondaki başarılı soygunun ardından karakterler gözlerini İspanya Merkez Bankası'na dikmişti. Profesör'ün Alicia Sierra'ya yakalandığının görülmesi bu kez işlerin pek de iyi gitmeyeceğine işaret ediyor.

Corberó 3 Ağustos'ta Türkiye'de devam eden yangınlar için yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Ünlü aktris dualarının Türkiye'yle olduğunu belirtmişti.

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