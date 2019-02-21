La Liga başkanı Javier Tebas'ın Premier Lig CEO'su olacağı iddia edildi

MYNET.COM | İspanya Ligi La Liga'nın başkanlığını yürüten Javier Tebas için flaş bir iddia gündeme geldi.
İngiliz yayın kuruluşu The Times'ın haberine göre; Premier Lig yönetiminin, Richard Scudamore'un yerine Javier Tebas'ı ligin CEO'su olarak göreve getirmek istediği kaydedildi.
Konu ile ilgili La Liga yönetimi, ESPN'e bir açıklama yaptı ve 'Bu sözde ilginin farkında değiliz. Premier Lig gibi önemli bir organizasyon, La Liga'nın çalışmalarını inceliyorsa, başkan ve tüm çalışanlar için gurur kaynağıdır. Javier'in La Liga ile bir sözleşmesi var ve burada sadece mutlu olmakla kalmıyor, ayrıca tüm zamanını alacak sorumluluklara sahip" ifadeleri kullanıldı.
Javier Tebas, 2013 yılından bu yana La Liga'nın başkanlığını yapıyor.
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