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La Liga'da Bertuğ fırtınası! 21 dakikada takımını öne geçirdi ama galibiyete yetmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 20:38
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İspanya La Liga'da milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, evinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. 22 yaşındaki golcü, 21'inci dakikada kaydettiği golle yeni takımıyla ilk golünü attı.

La Liga'da Bertuğ fırtınası! 21 dakikada takımını öne geçirdi ama galibiyete yetmedi
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga'da milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, evinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. 22 yaşındaki santrfor, 21'inci dakikada kaydettiği golle yeni takımıyla ilk golünü buldu.

21 DAKİKA YETTİ

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La Liga'nın 9'uncu haftasında Getafe, sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Estadio Coliseum Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 21'inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golün altına imza attı. 45 dakika oyunda kalan genç golcü, ikinci yarının başında yerini Borja Mayoral'e bıraktı.

Konuk ekip Osasuna ikinci yarıda Ante Budimir ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Getafe puanını 8'e çıkarırken; konuk ekip ise elde ettiği beraberlikle 15 puana yükseldi.

Bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Rennes'ten Getafe'ye kiralık olarak tatılan 22 yaşındaki oyuncu, Getafe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Bertuğ, bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
La Liga getafe Bertuğ Yıldırım
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