La Liga'da Bertuğ fırtınası! 21 dakikada takımını öne geçirdi ama galibiyete yetmedi

İspanya La Liga'da milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, evinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. 22 yaşındaki santrfor, 21'inci dakikada kaydettiği golle yeni takımıyla ilk golünü buldu.

21 DAKİKA YETTİ

La Liga'nın 9'uncu haftasında Getafe, sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Estadio Coliseum Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 21'inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golün altına imza attı. 45 dakika oyunda kalan genç golcü, ikinci yarının başında yerini Borja Mayoral'e bıraktı.

Konuk ekip Osasuna ikinci yarıda Ante Budimir ile skora dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Getafe puanını 8'e çıkarırken; konuk ekip ise elde ettiği beraberlikle 15 puana yükseldi.

Bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Rennes'ten Getafe'ye kiralık olarak tatılan 22 yaşındaki oyuncu, Getafe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Bertuğ, bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.