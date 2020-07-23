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La Liga'da Enes Ünal'ın geleceği merak ediliyor

İSPANYA HABERLERİ  | 23.07.2020 13:31 | Son Güncelleme

Valladolid ile sözleşmesi biten ve Villarreal'e dönen milli futbolcu Enes Ünal'a, Getafe kulübünün talip olduğu iddia edildi. İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) üçüncü sezonunu geride bırakan milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

La Liga'da Enes Ünal'ın geleceği merak ediliyor

Villarreal Kulübü ile Mayıs 2017'de 5 sezonluk sözleşme imzalayan ve kiralık olarak ilk Levante'de son iki sezon ise Valladolid'de forma giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Enes Enes Ünal, gösterdiği performansla La Liga'da öne çıkan futbolculardan biri oldu.

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Enes, La Liga'da kalmasında önemli pay sahibi olduğu Valladolid'de 35 maçta forma giyip, 6 gol attı. Milli futbolcunun, Kral Kupası'nda da 2 golü bulunuyor. İspanyol basını, Villarreal'in Enes'i gözden çıkardığını ve sözleşmesi bitmeden bu futbolcuyu satarak gelir elde etmeyi planladığını yazıyor.

Manchester City'den Enes'i transfer ederken 14 milyon avro ödeyen Villarreal'in, Türk futbolcu için 10 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor.

Bu parayı ödeyemeyeceği yöneticileri tarafından açıklanan Valladolid, Enes'i hesaba katmadan gelecek sezon hazırlıklarını yürütüyor. Enes Ünal için Villarreal ile görüştüğü ileri sürülen Getafe Kulübünün ise ilk etapta daha az bir para önerdiği ancak 10 milyon Euro ödemeye de hazır olduğu belirtiliyor.

(AA)

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