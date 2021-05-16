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La Liga'da nefesler tutuldu! Atletico son 10 dakikada kazandı

16.05.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Osasuna'yı son 10 dakikadaki gollerle 2-1 yendi ve son haftaya lider girdi. Real Madrid'in takibi ise devam ediyor.

La Liga'da nefesler tutuldu! Atletico son 10 dakikada kazandı

İspanya La Liga'nın zirvesinde, Süper Lig'e benzer bir çekişme yaşanıyor. 37. haftaya lider giren Atletico Madrid, 1-0 geriye düştüğü Osasuna karşısında galibiyeti son 10 dakikada bulduğu gollerle kazandı ve son haftaya lider girmeyi başardı.

Atletico Madrid ise evinde Osasuna ile oynadığı maçta çok zorlandı. Osasuna, 76. dakikada Budimir'in golüyle öne geçerken, Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü 82. dakikada Renan Lodi kaydetti. Sezonun kader adamlarından Luis Suarez, 89. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve liderliğe taşıdı.Öte yandan Atletico Madrid'in 59. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

San Mames deplasmanında Bilbao'yu 1-0 yenen Real Madrid ise, Atletico Madrid'in son hafta puan kaybetmesini bekleyecek.. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Nacho'dan geldi.

Bu sonuçların ardından Atletico Madrid puanını 83 yaptı ve son haftaya lider girdi, Real Madrid ise 81 puanla 2. sırada yer aldı. Celta Vigo'ya yenilen Barcelona ise 76 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışına veda etti.

La Liga'nın son haftasında Real Madrid evinde Villarreal'i konuk edecekken, Atletico Madrid deplasmanda Valladolid ile karşılaşacak.

LA LIGA PUAN DURUMU

(83) Atletico Madrid
(81) Real Madrid
(76) Barcelona

LA LIGA'NIN SON HAFTASI

Real Madrid - Villarreal
Valladolid - Atletico Madrid

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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