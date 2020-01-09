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  4. La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk devresini son sırada tamamlayan Espanyol, Portekiz'in Benfica takımından golcü oyuncu Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti

La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti. Espanyol Kulübü, 25 yaşındaki İspanyol forvet Raul de Tomas ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin maliyetiyle ilgili bilgi verilmese de İspanya basınında Espanyol'un Benfica'ya 20 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, Cordoba, Valladolid ve Rayo Vallecano'da kiralık olarak oynadıktan sonra sezon başında Benfica'ya imza atmıştı.

İspanyol forvet, Benfica formasıyla bu sezon 17 maçta 3 gol kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga Benfica Raul de Tomas

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