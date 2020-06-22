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La Liga'nın yeni lideri Real Madrid! Real Sociedad 1-2 Real Madrid (Maç Sonucu)

İSPANYA HABERLERİ  | 22.06.2020 01:46 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yenen Real Madrid, Barcelona'nın önünde averajla liderliğe yükseldi.

La Liga'nın yeni lideri Real Madrid! Real Sociedad 1-2 Real Madrid (Maç Sonucu)

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 50. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 70. dakikada Karim Benzema attı.

Real Sociedad'ın tek golünü ise 83. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Karşılaşmada iki kez VAR'a giden hakem Estrada Fernandez, 68. dakikada Real Sociedad'dan Adnan Januzaj'ın golünü pozisyonun ofsayt olmasından dolayı geçersiz sayarken, 70. dakikada Benzema'nın pozisyonunda elle oynandığı şüphesiyle yapılan kontrol sonunda golü geçerli saydı.

Zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılan Real Madrid puanını 65'e çıkardı.

Haftayı Sevilla deplasmanında aldığı 1 puanla kapatan Barcelona'yı ikili averajla geçen Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu.

Real Sociedad ise 47 puanla 7. sıraya geriledi.

Bu arada, karşılaşma yerel saat ile 22.00'de başlamasına rağmen sıcak havadan dolayı maçın ilk ve ikinci yarısında kısa süreliğine oyunu durduran hakem Fernandez, futbolcuların su içmesine izin verdi.

SERGİO RAMOS SAKATLANDI

Öte yandan, Real Madrid takım kaptanı olan, defans oyuncusu Sergio Ramos, 51. dakikada girdiği ikili mücadelede sol dizinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Ramos, 59. dakikada Eder Militao ile değiştirildi.

La Liga'da 68. golünü atan Ramos, bu zamana kadar Ronald Koeman'a (1989-1995 Barcelona) ait olan "La Liga'da en fazla gol atan defans oyuncusu" rekorunu kırdı. (AA)

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