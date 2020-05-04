La Liga takımlarının antrenmanlara başlayacağı açıkladı!

La Liga yönetimi, lig hakkında flaş bir karar verdi. Yapılan açıklamaya göre hafta içinde antrenmanlara başlanacağı açıklandı.
LaLiga Başkanı Javier Tebas, "Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı. Bu konuyu açıklamak istiyorum. Detayları ilerleyen günlerde açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
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