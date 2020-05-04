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La Liga takımlarının antrenmanlara başlayacağı açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 04.05.2020 18:24 | Son Güncelleme

La Liga yönetimi, takımların bu hafta içinde antrenmanlara başlayacağını açıkladı. Yönetim, sezonu haziranda başlatmayı hedefliyor.

La Liga takımlarının antrenmanlara başlayacağı açıkladı!

La Liga yönetimi, lig hakkında flaş bir karar verdi. Yapılan açıklamaya göre hafta içinde antrenmanlara başlanacağı açıklandı.

JAVIER TEBAS AÇIKLADI!

LaLiga Başkanı Javier Tebas, "Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı. Bu konuyu açıklamak istiyorum. Detayları ilerleyen günlerde açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

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