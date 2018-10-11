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Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Bir dönem Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi 32 yaşında hayatını kaybetti.

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

2009 ve 2012 yılları arasında Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi 32 yaşında hayatını kaybetti. Harbuzi evinde ölü bulunurken ölüm sebebiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

Orta sahada görev yapan Harbuzi, Gençlerbirliği formasıyla 47 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik performans gösterirken Manisaspor ile ise sadece 5 maçta sahada yer almıştı.

Labinot Harbuzi

LABINOT HARBUZI KİMDİR?
Labinot Harbuzi 04.04.1986 tarihinde İsveç'in Lund şehrinde dünyaya geldi. 1.80 cm boyunda olan Labinot Harbuzi, orta sahada görev yapıyordu. Kariyerine 2005 yılında Feyenoord U19 takımında başlayan Harbuzi daha sonra sırasıyla Excelsior, Malmö, Gençlerbirliği, Manisaspor, Syrianska, Prespa Birlik ve Melaka takımlarının formasını giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Labinot Harbuzi Gençlerbirliği manisaspor

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