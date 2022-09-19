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Lady Gaga ağlayarak hayranlarından özür diledi

19.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı Lady Gaga 65 bin kişilik stadyum konserini yarıda kesmek zorunda kaldı. Şarkıcı sosyal medya paylaşımında hayranlarından özür diledi.

Lady Gaga ağlayarak hayranlarından özür diledi

Ünlü ABD’li pop yıldızı Lady Gaga, Chromatica Ball kapsamında çıktığı Miami konserini yarıda kesmek zorunda kaldı. Kötü hava koşulları nedeniyle The Hard Rock stadyumunda yapılan konserini 6 şarkı kala bırakmak zorunda kalan Gaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözyaşlarına boğuldu.

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Hesabında bir video yayınlayan şarkıcı, ağlayarak tüm hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı “Miami’deki konseri gerçekten bitirmeye çalıştık ama yapamadık. Çünkü yağmur dursa bile bulunduğumuz yere çok yakın yıldırımlar düşüyordu” ifadelerini kullandı. 65 binden fazla hayranın bir araya geldiği konserin bir anlığına devam edebileceğini düşünen şarkıcı, “Seyircilerden veya ekibimden birinin başına bir şey gelseydi ne yapardım bilmiyorum” dedi.

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Özellikle “Rain on Me” şarkısını sahnede söyleyemediği için üzgün olduğunu belirten Grammy ödüllü yıldız, “Rain on Me’yi sahneleyemediğim için çok özür dilerim. Ama benim için daha değerli olan şey varsa o da insan hayatıdır” dedi.

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Lady Gaga
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