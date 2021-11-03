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Lady Gaga çırılçıplak poz verdi

03.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda şarkıcı kimliğinden çok oyunculuğuyla ön plana çıkan Lady Gaga, Vogue İngiltere'ye verdiği röportajda film süresince yaşadığı psikolojik zorlukları anlattı. Dergiye çırılçıplak poz veren Lady Gaga, House of Gucci filmiyle ilgili konuştu.

Lady Gaga çırılçıplak poz verdi

Lady Gaga, son yıllarda şarkıcılıktan son oyunculuk alanında yaptığı işlerle ön plana çıkıyor. İngiliz Vogue dergisinin yeni sayısına konuk olan Lady Gaga, çırılçıplak objektif karşısına geçti. 35 yaşındaki Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu, yeni filmi House of Gucci hakkında konuştu.

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LADY GAGA: PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIM

Lady Gaga, filmde, İtalyan moda evi Gucci’nin kurucusu olan eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmek için bir tetikçi kiralamakla ilgili kamuoyuna çokça duyurulan bir davada suçlu bulunan Patrizia Reggiani’yi canlandırdı. Lady Gaga, Patrizia Reggiani karakterine bürünürken bazı psikolojik zorluklar yaşadığını anlattı.

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Sanatçı, rolünü anlatırken, “Role çalışmaya başlayalı üç yıl oldu. Dürüst ve şeffaf olacağım; bir buçuk yıl boyunca Reggiani gibi yaşadım. Dokuz ay aksanlı konuştum. Kameralar kapandığında da bunu asla bırakmadım” dedi.

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Lady Gaga
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