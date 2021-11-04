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Lady Gaga’dan Başkanlık töreni itirafı: Kurşun geçirmez kıyafet giydim

04.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD seçimlerinde her fırsatta Joe Biden’ı destekleyerek kampanyasına katılan Lady Gaga, Biden Başkan seçildiğinde törende ulusal marşı seslendirmişti. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden için 20 Ocak'taki yemin törenine katılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, sergilediği performansa dair bilinmeyen detayı paylaştı.

Lady Gaga’dan Başkanlık töreni itirafı: Kurşun geçirmez kıyafet giydim

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Vogue dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanlık töreninin bilinmeyenlerini anlattı.

Lady Gaga, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, yemin törenini, "Hayatımın en gururlu günlerinden biri." şeklinde tanımladı.

Lady Gaga çırılçıplak poz verdiLady Gaga çırılçıplak poz verdi

KURŞUN GEÇİRMEZ KIYAFET AÇIKLAMASI

Şarkıcı, "Amerika'daki birçok insan gibi ben de Trump başkan olduğunda derin bir korku duydum." dedi.

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Törenle ilgili bir ayrıntıyı ilk kez açıklayan Gaga, kurşun geçirmez bir kıyafetle sahnede olduğunu belirterek, "İnsanlar benim hakkımda bunu biliyor mu bilmiyorum ama bugün olduğum kişi olmasaydım, bir savaş muhabiri olurdum." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ MUHABİRLİĞİ HAYALİMDİ"

Lady Gaga, savaş muhabirliğinin geçmişte hayallerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.


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Lady Gaga
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