Lady Gaga’dan Başkanlık töreni itirafı: Kurşun geçirmez kıyafet giydim

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Vogue dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanlık töreninin bilinmeyenlerini anlattı.

Lady Gaga, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, yemin törenini, "Hayatımın en gururlu günlerinden biri." şeklinde tanımladı.

KURŞUN GEÇİRMEZ KIYAFET AÇIKLAMASI

Şarkıcı, "Amerika'daki birçok insan gibi ben de Trump başkan olduğunda derin bir korku duydum." dedi.

Törenle ilgili bir ayrıntıyı ilk kez açıklayan Gaga, kurşun geçirmez bir kıyafetle sahnede olduğunu belirterek, "İnsanlar benim hakkımda bunu biliyor mu bilmiyorum ama bugün olduğum kişi olmasaydım, bir savaş muhabiri olurdum." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ MUHABİRLİĞİ HAYALİMDİ"

Lady Gaga, savaş muhabirliğinin geçmişte hayallerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.



