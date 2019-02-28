MAGAZİN

Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk ne dedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddiaları gündemdeyken Irina Shayk’ın bu yakınlaşmaya yorumu ne oldu?

Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk ne dedi?
  1. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın Shallow şarkısına yaptığı düet esnasında sergiledikleri romantizmin yankıları sürüyor.

Sahnedeki romantizmin ardından ikilinin Vanity Fair Oscar sonrası partisinde de samimi görüntüleri, aralarında bir şey olduğu söylentilerine yol açmıştı.

640xauto

Hatta Oscar töreninin ardından Los Angeles’ta otomobillerinde görüntülenen Bradley Cooper ve kız arkadaşı Irina Shayk’ın asık suratlı halleri de ‘Lady Gaga gerginliği’ olarak tahmin edilmişti.

Bir süre önce Lady Gaga'nın nişanlısı Christian Carino’dan ayrılması da Lady Gaga’nın Bradley Cooper'a aşık olmasına bağlanmıştı.

Bu yaşananlardan sonra en çok Rus model Irina Shayk'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

SPL5067637_074

US Weekly’de yer alan habere göre 33 yaşındaki model, Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasından rahatsız değil.

Çifte yakın bir kaynak, “Irina, Bradley ve Gaga’nın birer sanatçı olduğunu biliyor. Onun için ortada birr mesele yok. Sadece A Star Is Born’daki karakterlerini Oscar performansına taşıdıklarını biliyor” dedi.

IRINA AYAKTA ALKIŞLADI

Kanağa göre Shayk, sevgilisi Bradley Cooper'ın sahnedeki performansından memnun olduğunu şarkı bittikten sonra ikiliyi, ayağa kalkıp alkışlamasıyla kanıtladı.

2

Sahnede ve Oscar after party’sinde Bradley Cooper'a yönelttiği "aşık bakışları" çok konuşulan Lady Gaga ise sosyal medya sayfasında o geceki performanstan bir fotoğraf paylaşarak “Hiçbir şey Oscar'da gerçek bir arkadaş ve sanatsal bir dehayla bu anları paylaşmaktan daha özel olamazdı” notunu yazdı.

Irina Shayk ve Bradley Cooper, 2015 yılından bu yana birlikte. Çiftin Lea de Seine adında 2 yaşına bir kızları bulunuyor.

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu? Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?
Yalnız poz verdi ama; romantik anlar yaşarken yakalandılarYalnız poz verdi ama; romantik anlar yaşarken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lady gaga Bradley Cooper irina shayk

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Aslı Enver Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Yalnız poz verdi ama; romantik anlar yaşarken yakalandılar

Bella Thorne ile Tana Mongeau ayrıldı

Ayrıldıklarını bu sözlerle duyurdu

Deniz Akkaya'dan Adriana Lima paylaşımı! 'Hafif meşrep...'

Deniz Akkaya'dan Adriana Lima paylaşımı! 'Hafif meşrep...'

Onur Ünlü'den Hazal Ergüçlü paylaşımı

Eleştiriler umurunda değil! 'Manitam şekil'

Dilan Çıtak Tatlıses acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.