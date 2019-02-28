Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk ne dedi?

Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın Shallow şarkısına yaptığı düet esnasında sergiledikleri romantizmin yankıları sürüyor.

Sahnedeki romantizmin ardından ikilinin Vanity Fair Oscar sonrası partisinde de samimi görüntüleri, aralarında bir şey olduğu söylentilerine yol açmıştı.

Hatta Oscar töreninin ardından Los Angeles’ta otomobillerinde görüntülenen Bradley Cooper ve kız arkadaşı Irina Shayk’ın asık suratlı halleri de ‘Lady Gaga gerginliği’ olarak tahmin edilmişti.

Bir süre önce Lady Gaga'nın nişanlısı Christian Carino’dan ayrılması da Lady Gaga’nın Bradley Cooper'a aşık olmasına bağlanmıştı.

Bu yaşananlardan sonra en çok Rus model Irina Shayk'ın bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

US Weekly’de yer alan habere göre 33 yaşındaki model, Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasından rahatsız değil.

Çifte yakın bir kaynak, “Irina, Bradley ve Gaga’nın birer sanatçı olduğunu biliyor. Onun için ortada birr mesele yok. Sadece A Star Is Born’daki karakterlerini Oscar performansına taşıdıklarını biliyor” dedi.

IRINA AYAKTA ALKIŞLADI

Kanağa göre Shayk, sevgilisi Bradley Cooper'ın sahnedeki performansından memnun olduğunu şarkı bittikten sonra ikiliyi, ayağa kalkıp alkışlamasıyla kanıtladı.