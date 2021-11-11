Lady Gaga, pelerinle geldiği mekandan dekolteli elbisesiyle çıktı

Lady Gaga, başrolünü Adam Driver, Salma Hayek ve Jared Leto gibi isimlerle paylaştığı yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan House Of Gucci’nin tanıtımları için birbirinden ilginç kıyafetler tercih ediyor.

Filmin Londra’daki gösterimine katılan Lady Gaga, gecenin başlangıcında Gucci marka uzun pelerinli bir mont giyerken gecenin sonunda ise kahverengi derin dekolteli elbise giymeyi tercih etti.

Lady Gaga, Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği ünlü Gucci moda imparatorluğuna biyografik bir bakış sunan filminde Patrizia Reggiani'yi oynuyor.

35 yaşındaki şarkıcı kendisini görmeye gelen hayranlarını kırmayarak bol bol imza dağıtarak, fotoğraf çektirdi.



