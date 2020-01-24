Lakers Lebron James'in 'triple-double' yaptığı maçta yendi

NBA'e 3 maçla devam edildi. LeBron James, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu. Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.
(AA)
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