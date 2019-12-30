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  4. Lakers-Mavericks: 108-95 (LeBron James 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk basketbolcu oldu)

Lakers-Mavericks: 108-95 (LeBron James 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk basketbolcu oldu)

NBA HABERLERİ  | 30.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks'i 108-95 yendiği karşılaşmada 13 sayı, 13 asist, 6 ribauntla oynadı. LeBron, NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti

Lakers-Mavericks: 108-95 (LeBron James 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk basketbolcu oldu)

NBA'de Batı Konferansı lideri Lakers'ın sahasında Mavericks'i 108-95 yendiği mücadelede 13 sayı, 13 asist, 6 ribauntla oynayan LeBron James, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. basketbolcu oldu.

Bu alanda James'in önünde John Stockton (15 bin 806), Jason Kidd (12 bin 91), Steve Nash (10 bin 335), Mark Jackson (10 bin 334), Magic Johnson (10 bin 141), Oscar Robertson (9 bin 887), Chris Paul (9 bin 389) ve Isiah Thomas (9 bin 61) yer aldı.

İLK OYUNCU OLDU

Kariyeri boyunca 9 bin 120 ribaunt alan ve Mavericks maçıyla 9 bin 9 asiste ulaşan James, NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk oyuncu olma unvanına erişti.

Sezonun 26. maçını kazanan Lakers'ta Anthony Davis 23, Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Mavericks'te Luka Doncic'in 19, Delon Wright'ın 14 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 97-98
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 117-104
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-112
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 120-115
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 108-95

(AA)

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Basketbol NBA

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