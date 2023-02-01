Lale Orta başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu göreve başladı! İşte ilk sözleri

TFF Yönetim Kurulu'nun huzurunda gerçekleştirilen yemin törenin ardından konuşan MHK Başkanı Lale Orta, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Kurulumuzu; futbol kamuoyunun hakem camiasındaki hizmetleriyle yakından tanıdığı tecrübeli isimlerden ve başarılı hakemlik geçmişleriyle Türk hakemliğine katkı sağlamış, birikimleriyle kurulumuza dinamizm katacağınıza inandığımız isimlerden oluşturduk. Bizden önce görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek göreve başlamak isterim. Futbolun tüm paydaşlarının, hakem camiasının her ferdinin desteğine, olumlu katkılarına ihtiyacımız var" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ HAKEMLERİMİZİN ÜST DÜZEY PERFORMANS GÖSTERMELERİNİ SAĞLAYACAK HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI OLUŞTURMAK"

Sezon ortasında göreve başladıklarını ve devre arası hakem kampının henüz tamamlandığını kaydeden Orta, "Öncelikli amacımız, hakemlerimizin sezon sonuna kadar çıkacakları tüm müsabakalarda üst düzey performans göstermelerini sağlayacak huzur ve güven ortamını oluşturmak. Bu süreçte yapacağımız dokunuşlarla sizlere ileride yapacaklarımızla ilgili olumlu fikirler vermeye çalışacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte hakemliğin geleceği için önemli çalışmalar yapmayı ve bugün elde edilecek olumlu havayla Türk hakemliğiyle ilgili büyük hayallerimizin kamuoyu nezdinde kabul görmesi için uğraş vereceğiz. Birikimi olan, deneyimli hakem kökenli bir kuruluz. Türk hakemliğinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, sıkıntılı alanları, kamuoyunun beklentilerini, hakemler üzerinden yaşanan tartışmaları biliyoruz. Bize verilen bu görevde; futbolun tüm paydaşlarının bizlere sağlayacağı desteği çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE HAKEMİN DEĞİL; FUTBOLUN KONUŞULMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Güzel şeyler başaracaklarının altını çizen Lale Orta, "Türkiye'de hakemin değil; futbolun konuşulması önceliğimizdir. Hakemlerimizin sahadaki başarısının Türk futbolunun marka değerine önemli katkı sağlayacağının farkındayız. Hataları en aza indirgemek için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakemlerimizi daha eğitimli, donanımlı, fiziksel ve mental açıdan daha güçlü hale getirecek çalışmalar yapacağız. Türk hakemliğinin dünya arenasında daha iyi yerlerde temsil edilmesi için çabalayacağız. İsimler sembol, Türk hakemliğinin sürekli başarısı hedefimiz olacak" diye konuştu.

"BU GÖREVE GETİRİLMEM, TOPLUMUN TÜM ALANINDA TÜRK KADINININ NELER YAPABİLECEĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR MESAJ"

Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir kadın olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na atayarak kendisini bu göreve layık gören TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna bir kez daha teşekkür eden Orta, "Bu görevin çok anlamlı ve önemli olduğunun bilincindeyim. Bu göreve getirilmem, sadece futbol sahalarında değil; sporun ve toplumun tüm alanında Türk kadınının neler yapabileceğiyle ilgili önemli bir mesajdır. Bu değerli vizyona sahip yöneticilerle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ VE HAKEM CAMİASINI DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ"

Merkez Hakem Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarına görevi kabul ettikleri için teşekkür eden Lale Orta, "Birlikte başarıya ulaşacağımıza inancım tam. Hakem arkadaşlarımız bilsinler ki, onlarla iyi bir iletişim ve dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte çok çalışacağız ve hakem camiasını daha iyi yerlere taşıyacağız. Öncelikli işlerimizi yoluna soktuktan sonra sizlerle gelecek vizyonumuzla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağız" diye konuştu.

Yemin töreninin ardından göreve başlayan Merkez Hakem Kurulu'nun görev dağılımı ise şöyle oluştu:

Prof. Dr. Lale Orta: Başkan, PMİK Başkanı ve VAR Sorumlusu

Tolga Özkalfa: Başkan Vekili, PMİK Üyesi, VAR ve 4. Bölge Sorumlusu

Ahmet İbanoğlu: PMİK Üyesi, 5. Bölge ve 8. Bölge Sorumlusu

Cemalettin Ali Kunak: PMİK Üyesi, 3. Bölge, 8. Bölge ve BAL Sorumlusu,

Prof. Dr. Ali Kızılet: EPAK Başkanı, Plaj ve Futsal Sorumlusu

Sadettin Güler: 1. Bölge, 2. Bölge ve Gözlemci İşleri Sorumlusu

Süleyman Abay: 1. Bölge ve 2. Bölge Sorumlusu

Hamza Mısır: 6. Bölge Sorumlusu

Aynur Aysun Akar: 7. Bölge ve Kadın Futbol Sorumlusu

