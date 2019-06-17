LaLiga kaçak yayıncıları bulacak

Uygulama ile ilgili en sorunlu nokta ise 10 milyon kişi tarafından indirilmesi. Bu da demek oluyor ki, İspanya’da yaşayan birçok kişi kaçak yayın yapılan herhangi bir yerde baskın yapılmasına neden olabilir. Sosyal medyada birçok kişi konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Şu an için uygulamanın yasal olup olmadığı ile ilgili tartışmalar da büyük önem taşıyor. Uygulama yetkililerine göre, bu tamamen yasal. İspanya yasalarına bakıldığında gerçekten de uygulamanın yasal olup olmaması ile ilgili herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak asıl konu verilerin korunabilmesi. Bilindiği üzere Facebook ve Amazon gibi şirketler, çoğu zaman veri hırsızlığı ile suçlanıyor.

Eğer bu uygulama kısa bir süre içerisinde mikrofon dinleme özelliğini kapatmazsa, büyük cezalar ödeyecek. 250.000 euro para cezası şu an için kesinleşti ve uygulama yetkilileri tarafından herhangi bir müdahale gerçekleşmediği zaman bu ceza daha da artacak.

Peki sizce de LaLiga uygulamasının yaptığı kullanıcılar açısından etik oluyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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