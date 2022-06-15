SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. LaLiga, Paris Saint-Germain ve Manchester City'yi UEFA'ya şikayet etti!

LaLiga, Paris Saint-Germain ve Manchester City'yi UEFA'ya şikayet etti!

15.06.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın iki dev kulübü Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin transfer harcamaları ortalığı karıştırdı. LaLiga yönetimi, iki kulübü finansal fair play kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı. Ligin internet sitesinden yapılan duyuruda "LaLiga, Avrupa'da finansal fair play ve sürdürülebilir futbolu savunma sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi. İspanyol taraftarlar iki takımın küme düşürülmesini bile istiyor.

LaLiga, Paris Saint-Germain ve Manchester City'yi UEFA'ya şikayet etti!

Avrupa'nın iki dev kulübü Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin transfer harcamaları ortalığı karıştırdı. LaLiga, iki kulübü fair play kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile UEFA'ya şikayet etti.

LaLiga'nın internet sitesinden yapılan duyuruda Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin mevcut finansal fair play kurallarını sürekli ihlal ettikleri gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulunulduğu duyuruldu.

ŞİKAYETLER GENİŞLETİLECEK

manchester-city_2203

Manchester City'ye yönelik şikayetin Nisan ayında PSG'ye yönelik şikayetin ise geçen hafta UEFA'ya iletildiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde bu şikayetlerin yeni bilgiler eklenerek genişletileceğini altı çizildi.

Ayrıca LaLiga, Fransa ve Avrupa Birliği'ndeki ilgili kurumlar nezdinde en kısa sürede idari ve yasal işlem başlatmak için de girişimlere başlanacağını duyurdu.

LaLiga, iddialarının iki kulübün denetlenen hesaplarının ayrıntılı izleme ve analizine dayandığını savunurken, Avrupa'da finansal fair play ve sürdürülebilir futbolu savunma sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirtti ve açıklamada şu ifadelere yer verdi: "LaLiga, bu uygulamaların futbolun ekosistemini ve sürdürülebilirliğini değiştirdiğini, tüm Avrupa kulüplerine ve liglerine zarar verdiğini ve yalnızca futbolun kendisinde üretilmeyen parayla pazarı yapay olarak şişirmeye hizmet ettiğini düşünüyor."

İLK ŞİKAYET DEĞİL

1632745320510-lionel-messi-psg-lyon-19092021-l-32-bg-9-mvc-01-w-1-c-0565-klxbkmw

LaLiga, PSG ve Manchester City'yi ilk defa UEFA'ya şikayet etmedi. Lig, 2017 ve 2018 senelerinde de iki kulübün finansal fair play'i ihlal ettikleri için başvuruda bulunmuş ve her iki kulübe de UEFA'dan yaptırım uygulanma kararı çıkmıştı. Ancak bu karar sonrasında Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) bozulmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalyanlara bol gollü menüİtalyanlara bol gollü menü
Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...Ofsayt kuralı değişiyor! Forvetler yandı...
''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''''Yuvana hoş geldin Okan Buruk''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Formayı giydi pozunu verdi! İşte yeni Kartal

Formayı giydi pozunu verdi! İşte yeni Kartal

F.Bahçe olmadı G.Saray'a geliyor! İşte o teknik adam

F.Bahçe olmadı G.Saray'a geliyor! İşte o teknik adam

''Eğer Türk olursa Messi'li Arjantin'i bile yeneriz''

''Eğer Türk olursa Messi'li Arjantin'i bile yeneriz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı! Şoför kapıyı açtı ve...

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.