SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. LaMelo Ball ameliyat edildi

LaMelo Ball ameliyat edildi

24.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets'ın çaylak yeteneği LaMelo Ball, sağ el bileğinden ameliyat edildi.

LaMelo Ball ameliyat edildi

Charlotte Hornets'ta LaMelo Ball ameliyat edildi. Kulübü'nden yapılan açıklamada, Dr. Michelle Carlson tarafından New York'ta hastanede gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiği ve 19 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin 4 hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Charlotte Hornets ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maç sırasında sakatlanan Ball'ın, sezonun sonlarına doğru yeniden forma giyebileceği öngörülüyor.

2020 NBA Draftı'nda üçüncü sırada seçilen Ball, 15.9 sayı, 5.9 ribaunt ve 6.1 ribaunt ortalamasıyla bu sezonun en iyi performans gösteren çaylak oyuncuları arasında yer alıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyorAlperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Bucks'ın 8 maçlık galibiyet serisine Celtics son verdi

Bucks'ın 8 maçlık galibiyet serisi bitti

Lakers'ı mağlup eden 76ers, 4'te 4 yaptı

Lakers'ı mağlup eden 76ers, 4'te 4 yaptı

Cedi Osman oynadı, Cleveland Cavaliers kazandı

Cedi oynadı, Cavaliers kazandı

LaMelo Ball ameliyat edildi

LaMelo Ball ameliyat edildi

Beşiktaşlı Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor

Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor

Philadelphia 76ers, liderliğini sürdürdü

Philadelphia 76ers, liderliğini sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.