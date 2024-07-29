Lamine Yamal hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayında aldatıldı 'Sevgilisi başka erkeğin kucağında...'

EURO 2024'te gösterdiği performansla parlayan ve İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal, hayatının şokunu yaşadı.

KUCAĞINA OTURURKEN YAKALANDI

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, sevgilisi Alex Padilla tarafından aldatıldı. Genç futbolcunun sevgilisi Alex Padilla, sosyal medya hesabından yayınlanan bir canlı yayında başka bir erkeğin kucağına otururken yakalandı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyuldu. Bu olaydan sonra Lamine Yamal ve Alex Padilla, birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

SEREMONİYE BERABER ÇIKMIŞLARDI

EURO 2024'te şampiyonluk kupasına uzanan İspanya'nın kadrosunda yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Yamal, kupa seremonisine Alex Padilla ile birlikte çıkmıştı.

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