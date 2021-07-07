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Lana Del Rey’den heyecanlandıran paylaşım

07.07.2021 03:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, yeni albümü Blue Banisters’ın kapağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Lana Del Rey’den heyecanlandıran paylaşım

Sevilen şarkıcı Lana Del Rey, yakında çıkacak olan albümü Blue Banisters’ın kapağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Lana Del Rey, son olarak bu yıl içinde Chemtrails Over The Country Club’ı yayınlamıştı. Blue Banisters’ı da 4 Temmuz’da yayınlayacağını söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı video ile rötarı duyurdu.

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Albümün kapağını ve bu albümden bir şarkının teaser’ını paylaştı. Paylaşırken de “Albüm biraz daha sonra çıkacak, single da çok yakında” demeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lana Del Rey Instagram
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