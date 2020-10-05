Bazı ünlüler sırf değişiklik ya da şıklık olsun diye aslında koruyuculuğu olmayan maskeler kullanıyor. Bu durum da hayranlarını zaman zaman kızdırıyor. İşte o isimlerden biri de şarkıcı Lana Del Rey.

Lana Del Rey maskesiyle hayranlarını kızdırdı: Bu ne sorumsuzluk! - 2

35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı cuma günü Los Angeles'ta bir kitabevinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Şarkıcı, Violent Bent Backwards Over the Grass adlı şiir kitabını tanıttı, bazı bölümleri okudu. Sonra da hayranlarıyla sohbet etti.



Rey, maskeli fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca takipçilerinden tepki çekti. Çünkü Lana Dey Rey, daha önce benzerini Paris Hilton'ın kullandığı görünüş olarak belki şık ama hiçbir koruyucu özelliği olmayan bir maske kullanmıştı.



